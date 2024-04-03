Встречу Путина с дальневосточными губернаторами назвали подтверждением доверия к ним

Встреча президента России Владимира Путина в режиме видеоконференции с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и главой Забайкальского края Александром Осиповым является косвенным подтверждением доверия к главам этих регионов. Об заявил политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

По его мнению, встреча прошла в достаточно доброжелательном режиме.

«Ни для кого не секрет, что у Осипова и у Лимаренко в этом году выборы. Я думаю, что это (встреча. — прим. ред.) косвенное подтверждение доверия к ним. Так сказать отмашка на продолжение работы. Тем более, что в разговоре, например, с Лимаренко Путин сказал, что «в основном получается, пусть и дальше получается», — отметил политолог.

Кроме того, Минченко обратил внимание на то, что глава государства отдельно остановился на вопросах социальной сферы.

«В частности, президент уделил большое внимание ремонту детских садов и школ, а также поддержал инициативы обоих дальневосточных губернаторов», — сказал эксперт.

При этом Минченко назвал хорошей инициативу Осипова о введении в Забайкалье новых мер поддержки для семей.

«Губернатор предложил выплачивать семьям по миллиону рублей при рождении третьего ребенка. Я думаю, что это может иметь поддержку», — сказал он.

Кроме того, политолог особо выделил подтверждение планов строительства моста, который соединит остров Сахалин с материковой частью страны.

Ранее Владимир Путин предложил связать Сахалин с материковой частью России мостом. По его словам, это важная тема.

«Нужно связать мостовым переходом Сахалин с материком. И развитие пойдет там другими темпами, уверен абсолютно. Давайте вернемся к этой теме, посмотрим», — заявил Путин.