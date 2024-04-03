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Россиянин поссорился с возлюбленной в бане и избил ее кочергой

В Калининградской области мужчина избил партнершу кочергой до сотрясения мозга

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Depositphotos

На истязавшего подругу жителя Калининградской области завели три уголовных дела. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Жительница поселка Солдатово Гвардейского района обратилась в дежурную часть и рассказала, что ее жестоко избил сожитель. Он не только причинил ей телесные повреждения, но и угрожал физической расправой. Сначала мужчина обвинил возлюбленную в измене и, как выяснилось впоследствии, сломал ей несколько ребер. На следующий день ревнивец снова устроил скандал.

Тогда пара находилась в бане, и под руку злоумышленнику попалась кочерга. Ею он не менее трех раз ударил потерпевшую по голове. Врачи диагностировали у женщины сотрясение головного мозга, перелом носа и ушибленную рану головы.

Против мучителя возбудили дела по трем статьям УК, включая умышленное причинение легкого вреда здоровью и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. С ним работают дознаватели.

Ранее житель Бурятии избил кочергой пришедшую к нему в гости семейную пару.

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