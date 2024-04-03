Путин назначил Владимира Беспалова гендиректором Российского научного фонда

Президент России Владимир Путин назначил генеральным директором Российского научного фонда Владимира Беспалова. Указ опубликовали на сайте правовой информации.

«<…> Назначить Беспалова Владимира Александровича генеральным директором Российского научного фонда», — уточнили в документе.

Указ вступил в силу со дня подписания. В нем отмечено, что новый руководитель назначен на пять лет.

С 2013 года этот пост занимал Александр Хлунов, написали «Известия». Беспалов работает в МИЭТ с 1994 года. Он награжден орденом Дружбы и орденом Почета, входит в совет по науке и образованию при президенте РФ.

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