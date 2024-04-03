Путин высказался насчет моста на Сахалин

Российский остров Сахалин необходимо соединить с материковой частью страны при помощи моста. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с сахалинским губернатором Василием Лимаренко.

«Сама по себе тема важная, я согласен. Нужно связать мостовым переходом Сахалин с материком. И развитие пойдет там другими темпами, уверен абсолютно. Давайте вернемся к этой теме, посмотрим», — заявил Путин.

Проект соединения Сахалина и материка рассматривается как минимум с конца 19-го века, однако первые шаги по реализации проекта были сделаны в середине 20-го века, когда с этой идеей выступил советский лидер Иосиф Сталин. Тогда, в 1950 году, предлагалось создать подводный тоннель, работы начались, но были прекращены в 1953 году после смерти Сталина.

Позднее вопрос о строительстве уже моста поднимался в 2017–2019 годах. Кроме проектов моста и тоннеля, также предлагалось создать дамбу через пролив Невельского — самую узкую часть водного пространства между Сахалином и материком, где расстояние не превышает восьми километров.

До этого губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что постройка моста между Сахалином и материковой РФ может позволить расширить объединенную железной дорогой сеть тихоокеанских портов России.

Ранее в Росавтодоре назвали сроки строительства моста через реку Лену в Якутии.