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В правительстве РФ заявили о сокращении числа бедных

Мишустин: число бедных в РФ сократилось до 13,5 млн человек

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Sergei Chuzavkov/AP

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления с отчетом в Госдуме заявил, что число бедных в России сократилось до 13,5 млн человек. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, число бедных граждан в стране сократилось на несколько миллионов. Он добавил, что показатель является рекордным, а власти продолжают работать над сокращением числа бедных.

«У нас в 2021 году было порядка 16 миллионов бедных, сегодня их 13,5 миллиона», — пояснил Мишустин.

До этого Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса, согласно которым две трети россиян оценивают как несправедливую единую ставку подоходного налога в размере 13% со всех граждан вне зависимости от дохода.

С единой ставкой подоходного налога для всех граждан страны вне зависимости от доходов не согласны 67% россиян. Мнения заметно различаются в зависимости от возраста опрошенных.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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