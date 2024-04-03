Путин лично поздравил ректора МГУ с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин встретился с ректором Московского государственного университета (МГУ), академиком Российской академии наук Виктором Садовничим и поздравил его с 85-летием. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидер страны пожал Садовничему руку и подарил ректору букет цветов со словами: «Виктор Антонович, я поздравляю вас с юбилеем».

Глава государства поблагодарил академика за работу и подчеркнул, что под руководством Садовничего университет не только выжил, но и продолжал развиваться в самые сложные для России времена.

В ответ Садовничий сказал, что все то, чего удалось достичь университету, получилось только благодаря поддержке со стороны Путина.

Ректор попросил президента включить вуз в программу «Кампусы мирового уровня» из-за того, что кампус МГУ «недоразвит».

3 апреля Путин подписал указ о присвоении Садовничему звания Героя Труда. В тексте документа отмечается, что статус присвоен за выдающиеся заслуги в области науки, подготовку высококвалифицированных специалистов, а также за активную общественную и политическую деятельность.

Ранее Садовничий дал интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о новом этапе развития МГУ.