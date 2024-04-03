Силовики задержали пятерых человек из НИЦ АСК в Москве

Силовики увезли пятерых человек из Научно-исследовательского центра автоматизированных систем конструирования (НИЦ АСК) на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, правоохранители вывели из здания пять человек, посадили их в служебную машину и увезли. Других подробностей не приводится.

НИЦ АСК занимается разработкой систем технического электронного документооборота, внедрением систем управления жизненным циклом изделия.

До этого правоохранители сняли все обвинения с сотрудника Института биологии внутренних вод РАН Александра Цветкова, задержанного по делу о преступлениях 20-летней давности.

Цветков почти год провел в СИЗО, а затем несколько месяцев находился под запретом определенных действий — теперь семья ждет реабилитации. Жена Цветкова Марина в беседе с «Газетой.Ru» уточнила, что ее муж планирует воспользоваться правом на реабилитацию из-за незаконного преследования.

Ранее доцента ПГУПС Дмитрия Буракова задержали за аватарку с флагом и гербом Украины.