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Два гражданина Германии заблокированы в туннеле после землетрясения на Тайване

Bild: два гражданина ФРГ заблокированы в туннеле после землетрясения на Тайване

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Zhao Bo/Global Look Press

Два гражданина Германии оказались заблокированы в туннеле Чонгде в национальном парке Тароко на Тайване после сильного землетрясения, которое произошло в стране 3 апреля. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

«Опасения за жизнь двух немцев после катастрофического землетрясения на Тайване! По официальным данным, они заперты в туннеле. Речь идет о туннеле Чонгде, расположенном в национальном парке Тароко», — отмечается в статье.

До этого стало известно, что в горах национального парка Тароко на Тайване после землетрясения могут быть заблокированы около одной тысячи человек. Спасатели обеспечивают связь с группами альпинистов в горах. В парке находятся 215 туристических групп общей численностью 680 человек. Два человека пострадали из-за падения камней с гор, один из них доставлен в больницу.

Землетрясение у берегов Тайваня стало самым мощным на острове за последние 25 лет. Магнитуда достигала 7,7. Эпицентр находился примерно в 18 километрах к юго-западу от города Хуаляня. По последним данным, пострадали более 700 человек.

Ранее Тайвань отказался от помощи материкового Китая в устранении последствий землетрясения.

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