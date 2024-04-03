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Уральская ОПГ легализовала более тысячи мигрантов, ее участников задержали

МВД: ОПГ в Челябинской области незаконно легализовала более 1 тыс. мигрантов

Полицейские Челябинской области задержали 17 предполагаемых участников преступной группировки, которая незаконным путем легализовала свыше 1 тыс. иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«В совершении преступления подозреваются 17 человек, включая организатора, являющегося руководителем челябинской фирмы», — говорится в сообщении.

Заведено уголовное дело. Отмечается, что полиция вместе с сотрудниками Росгвардии и ФСБ провела 27 обысков по адресам проживания подозреваемых, а также в местах, где проживали мигранты. Силовики задержали 32 иностранца, которые, как предполагается, незаконно находятся в России.

В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам уголовного дела.

До этого сообщалось, что полиция выявила 200 миграционных нарушений во время рейдов в Орловской области. Нарушителей привлекли к административной ответственности и выписали им штрафы на 400 тысяч рублей.

Ранее стало известно, сколько нелегалов выдворили из РФ в 2023 году.

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