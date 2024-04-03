В Кремле сочли рост числа контрактников свидетельством мобилизации общества вокруг Путина

Увеличение количества желающих пойти на службу по контракту свидетельствует о мобилизации общества вокруг президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это лишнее свидетельство высокой степени мобилизации нашего общества <…> и консолидации вокруг президента Путина», — сказал представитель Кремля.

Он напомнил об объединении россиян вокруг тех задач, которые стоят в рамках спецоперации.

В конце марта политологи отметили объединение российского общества на фоне теракта в «Крокус Сити Холле» и атак на Белгород. По словам директора Института новейших государств, доцента Финансового университета при правительстве РФ Алексея Мартынова, россияне ответили на теракт сплочением, показали свою гражданскую зрелость, единство, приверженность высоким идеалам и традиционным ценностям. И главное — не поддались ложным вбросам. Эксперт обратил внимание, что эта атака имела одну единственную цель — посеять панику, разлад в обществе.

Ранее Песков назвал Россию сильной страной.