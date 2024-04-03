Космонавт стала Героем России после полета на корабле Илона Маска

Президент Российской Федерации Владимир Путин 3 апреля присвоил звание Героя России космонавту Анне Кикиной. Об этом говорится на сайте официального опубликования правовых актов.

Звание космонавту присвоено «за мужество и героизм», продемонстрированные при осуществлении продолжительного по времени космического полета на Международной космической станции (МКС).

В тексте указа говорится, что Кикина является космонавтом-испытателем отряда космонавтов государственного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина».

Кроме того, Кикиной присвоено почетное звание летчик-космонавт Российской Федерации.

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-5 приводнился 12 марта 2023 года в Мексиканском заливе у побережья американского штата Флорида.

На борту корабля на Землю вернулась россиянка Анна Кикина, а также астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката.

Ранее Индия стала четвертой «лунной державой».