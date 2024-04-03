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Ректору МГУ присвоили звание Героя Труда

Путин подписал указ о присвоении ректору МГУ Садовничему звания Героя Труда

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Ректору Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктору Садовничему присвоили звание Героя Труда. Соответствующий указ президента России Владимира Путина появился на портале официального опубликования правовых актов.

Отмечается, что статус был присвоен за выдающиеся заслуги в области науки, подготовку высококвалифицрованных специалистов, а также за активную общественную и политическую деятельность.

3 апреля Садовничему исполнилось 85 лет. Он возглавляет МГУ с 1992 года. За время его руководства количество факультетов выросло с 16 до 43, и были созданы десятки современных научно-исследовательских институтов.

До этого Путин поручил российским ученым до 15 апреля сформулировать предложения о международном рейтинге университетов стран БРИКС. Ответственными за выполнение этого поручения назначили возглавляющего Союз ректоров руководителя МГУ Виктора Садовничего, президентов РАН и РАО Геннадия Красникова и Ольгу Васильеву.

Ранее Садовничий дал интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о новом этапе развития МГУ.

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