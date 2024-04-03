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Учитель музыки избил директора дагестанской школы из-за давней обиды

Mash: в Дагестане учитель музыки избил директора школы и попал на видео

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Телеграм-канал «Mash Gor»

В Тляратинском районе Дагестана педагог средней школы напал на директора и избил мужчину из-за давней обиды. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел в кабинете директора средней школы в Дагестане и попал на записи камер видеонаблюдение. К руководителю образовательного учреждения пришел сын бывшего директора и его супруга.

Между мужчинами возникла ссора, педагог обвинил руководителя в том, что из-за него лишился должности его отец. Словесная перепалка перешла в рукоприкладство, преподаватель музыки несколько раз ударил оппонента и повалил его на стол. Побитый директор опасается за свою жизнь, он обратился с заявлением в полицию.

В Новосибирске неизвестный избил учителя, мужчина пристал к компании молодых людей на Красном проспекте. Прохожему не понравился неформальный вид 22-летнего Добрыни Галкина, который работает преподавателем информатики. Сотрудники полиции встали на сторону нападавшего.

Ранее в Петербурге учитель физкультуры выбил два зуба школьнику.

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