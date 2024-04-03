В Краснодарском крае рецидивист в наручниках сбежал от конвоиров

В Динском районе Краснодарского края разыскивают неоднократно судимого местного жителя, который прямо в наручниках сбежал от конвоиров. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

24-летнего мужчину задержали по подозрению в употреблении наркотиков, в Динском районе края. Судимого за кражу и грабеж рецидивиста полицейские заковали в наручники и в сопровождении конвойных повезли в отдел полиции.

Возле здания полиции задержанный выбежал из авто и скрылся в неизвестном направлении, догнать его не смогли три конвоира.

Во Франции подозреваемый в краже попытался сбежать от полиции и сорвался с третьего этажа. Мужчину пришли арестовывать, но он услышал шум в коридоре и решил покинуть квартиру через соседний балкон, не смог удержаться и упал с высоты около двадцати метров, а затем был доставлен в парижскую больницу с травмами.

Ранее в Липецке водитель сбежал с места ДТП через окно машины и попал на видео.