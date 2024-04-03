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В Стамбуле неизвестные расстреляли отель и сбежали

DHA: неизвестные устроили стрельбу по отелю в Стамбуле и задели автобус

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Emrah Gurel/AP

Неизвестные злоумышленники открыли огонь по четырехэтажной гостинице в районе Кучюкчекмедже в турецком Стамбуле. Об этом сообщает агентство DHA.

По данным журналистов, инцидент произошел около 00:30 мск на улице Дегер. Неустановленный преступник или группа расстреляли отель из длинноствольного оружия. Одна из пуль угодила в проезжавший рядом автобус с пассажирами.

В результате нападения никто не пострадал, а прибывшая на место полиция изучила записи с камер видеонаблюдения и приступила к поискам преступников.

2 апреля стрельба произошла в школе Виертола в финском городе Вантаа. По данным полиции, все участники инцидента являются 13-летними подростками. Правоохранители сообщили о задержании подозреваемого и о том, что в результате стрельбы пострадали несколько человек. Известно об одном летальном случае.

Ранее в Приморье арестовали мужчину, который открыл стрельбу из карабина по друзьям.

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