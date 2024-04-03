Россиянина, нападавшего на девушек в Екатеринбурге, задержали вместе с котом

В Свердловской области правоохранители задержали мужчину, который домогался девушек на улицах Екатеринбурга, подозреваемого нашли в аэропорту. Об этом сообщает «Е1».

В аэропорту Кольцово сотрудники полиции задержали уроженца Челябинской области, мужчину подозревают в серии нападений на девушек в центре Екатеринбурга.

С заявлениями в полицию обратились четыре горожанки, они рассказали, что на улице к ним приставал молодой мужчина, хватал их за руки, пытался обнять, а одну из пострадавших толкнул в сугроб и начал плевать в нее.

21-летний мужчина пытался покинуть Екатеринбург вместе с котом, в ближайшее время злоумышленник будет доставлен в суд вместе с домашним животным.

В Альметьевске неизвестный мужчина напал на девушку возле подъезда жилого дома, он требовал у нее деньги и приставал. Пострадавшей удалось зайти в подъезд, подозреваемый скрылся. Мужчину задержали спустя несколько часов.

Ранее в Петербурге задержали гражданина Индии, пристававшего к девочкам в магазинах.