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Четырехлетний мальчик наелся гидрогелевых шариков и попал в больницу

В Оренбурге врачи спасли ребенка, который наелся гидрогелевых шариков

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FotograFFF/Shutterstock

В областной детской клинической больнице Оренбурга медики спасли жизнь четырехлетнему ребенку, который проглотил гидрогелевые шарики. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения в Telegram-канале.

Маленький пациент был доставлен в больницу с жалобами на боли в области живота и рвоту, выяснилось, что накануне он проглотил несколько гидрогелевых шариков. В ходе обследования наличие инородных тел в желудке подтвердилось.

Под общим наркозом врачи-эндоскописты сумели извлечь все шарики. Ребенок несколько часов находился под наблюдением медиков и был выписан из больницы.

Медики напоминают, что гидрогелевые шарики при длительном нахождении в кишечнике могут вызвать перфорацию стенки кишки и перитонит. При этом их не всегда можно увидеть на рентгене. В случае, если ребенок проглотил большие шарики или много крупинок, есть риск, что их можно будет извлечь только хирургическим путем.

Ранее в Ломоносове двухлетний ребенок проглотил клей и получил ожог гортани.

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