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Россиянин расстрелял из карабина своих друзей

В Приморье арестовали мужчину, который открыл стрельбу из карабина по друзьям

В приморском селе Раковка местный житель поссорился с друзьями и открыл по ним огонь из охотничьего карабина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел 1 апреля в селе Раковка, между тремя мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры один из друзей достал охотничий карабин «Тигр» и несколько раз выстрелил в сторону своих приятелей.

Мужчины получили ранения, одного из них спасти не удалось, второй пострадавший госпитализирован. Стрелявшего задержали, 31-летний сельчанин заключен под стражу, возбуждено уголовное дело.

В селе Перелюб Саратовской области местный житель открыл стрельбу из ружья возле магазина и ранил несколько человек. Две женщины и мужчина получили огнестрельные ранения ног и рук, они госпитализированы. Стрелявшего удалось задержать, возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия.

Ранее на Урале дело подростка, выстрелившего в сверстника, направили в суд.

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