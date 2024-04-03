Россиянин расстрелял из карабина своих друзей

В приморском селе Раковка местный житель поссорился с друзьями и открыл по ним огонь из охотничьего карабина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел 1 апреля в селе Раковка, между тремя мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры один из друзей достал охотничий карабин «Тигр» и несколько раз выстрелил в сторону своих приятелей.

Мужчины получили ранения, одного из них спасти не удалось, второй пострадавший госпитализирован. Стрелявшего задержали, 31-летний сельчанин заключен под стражу, возбуждено уголовное дело.

В селе Перелюб Саратовской области местный житель открыл стрельбу из ружья возле магазина и ранил несколько человек. Две женщины и мужчина получили огнестрельные ранения ног и рук, они госпитализированы. Стрелявшего удалось задержать, возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия.

Ранее на Урале дело подростка, выстрелившего в сверстника, направили в суд.