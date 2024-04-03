Российский девятиклассник помогал мошенникам грабить пенсионерок

В Железногорске Красноярского края сотрудники полиции задержали курьера мошенников, подросток помогал аферистам забирать деньги у пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

По данным правоохранителей, ученик девятого класса искал возможность заработать. В одном из мессенджеров с ним связался неизвестный, который предложил мальчику стать курьером и забирать наличные по указанным злоумышленником адресам.

В один из дней школьник приехал к дому 83-летней жительницы Железногорска, пожилая женщина передала ему 590 тысяч рублей, девять тысяч подросток оставил себе, оставшуюся сумму перевел мошенникам. Пенсионерка успела запомнить примеры курьера и сообщила о произошедшем в полицию, подростка задержали. Проводится доследственная проверка.

В Ленобласти 82-летняя пенсионерка поговорила со школьниками-аферистами и лишилась 100 тысяч рублей. Пожилой женщине позвонили неизвестные, которые убедили ее под предлогом якобы обеспечения «безопасности» денег передать их направленным мошенниками курьерам, забирать деньги приехали двое подростков, их удалось задержать.

Ранее в Омске 82-летняя пенсионерка отдала мошенникам 500 тыс. рублей и не помнит, как это сделала.