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В Подмосковье на мужчину обрушилась кирпичная стена во время строительства дома

В Подмосковье врачи спасли мужчину, на которого упала кирпичная стена

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Depositphotos

В Волоколамской больнице хирурги спасли пациента, которого придавило кирпичной стеной, мужчина был госпитализирован с множественными переломами. Об этом сообщает минздрав Московской области.

В медицинское учреждение был доставлен 36-летний мужчина в тяжелом состоянии, на пострадавшего обрушилась кирпичная стена во время строительства дома. После проведенного обследования врачи диагностировали у него множественные переломы костей таза, закрытый перелом лодыжки со смещением и ушиб передней брюшной стенки.

«После стабилизации состояния пациента мы впервые выполнили металлоостеосинтез переломов костей таза малоинвазивным методом. Операция прошла успешно и заняла два часа», — рассказал заведующий отделением Волоколамской больницы Василий Козлов.

После длительного курса реабилитации пациент был выписан на амбулаторное лечение, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее семилетнюю девочку придавило рухнувшим бетонным забором в Мытищах.

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