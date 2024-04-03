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В Приморье пятилетний мальчик ушел из дома и ночевал в лесу на морозе

В Приморье пропавшего пятилетнего мальчика нашли живым в лесу

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Следком Приморья

В приморском поселке Хрустальный полиция, волонтеры и спасатели всю ночь искали ребенка, который ушел из дома и не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ региона.

Пятилетний житель поселка Хрустальный 2 апреля играл во дворе частного дома без присмотра взрослых и исчез. Ребенка искали родственники, сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.

Обнаружить беглеца удалось только утром 3 апреля. Его нашли в лесном массиве, мальчик лежал на земле, рядом с ним была его собака, которая в морозную ночь согревала его своим теплом. Пострадавшего госпитализировали с признаками переохлаждения.

Обстоятельства побега ребенка из дома устанавливаются, проверку проводит региональный Следственный комитет.

В Бурятии 12-летний школьник ушел из дома с собакой, его искали почти сутки. Мальчик провел ночь в подъезде дома в соседнем поселке, в 20 км от места исчезновения.

Ранее в Ижевске влюбленные школьники вышли из дома и пропали.

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