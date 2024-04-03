Движение на ж/д линиях в Китае ограничили из-за землетрясения на Тайване

Движение поездов по нескольким участкам железнодорожных линий на юго-востоке Китая было ограничено из-за мощного землетрясения на Тайване. Это привело к задержкам в отправлении составов, сообщает Центральное телевидение Китая.

Движение по железным дорогам в нескольких направлениях из города Гуанчжоу на юге Китая было ограничено. Также приостановлено движение по железнодорожным линиям в провинциях Фуцзянь и Цзянси. В провинции Чжэцзян на востоке страны также были приняты меры реагирования на ЧП, что привело к задержкам отправки пассажирских поездов.

Ранее министерство природных ресурсов Китая объявило максимальный красный уровень предупреждения после землетрясения на Тайване.

Согласно данным Китайского сейсмологического управления, в среду возле уезда Хуалянь на восточной части острова Тайвань произошло землетрясение 7,7 балла.

После этого произошло множество афтершоков.

По данным СМИ, на текущий момент уже известно о более 50 пострадавших.

После землетрясения цунами достигло побережья японских островов Исигаки и Ёнагуни.

В свою очередь в Японии жителей островов, входящих в состав японской префектуры Окинава, предупредили об угрозе цунами. Волна уже достигла островов Ёнагуни, Исигаки и Миякодзима.

Высота цунами, достигшего острова Ёнагуни, составила 0,3 метра. Информация о ситуации в других частях страны еще не поступала.

На фоне землетрясения руководство аэропорта Наха, расположенного в главном городе префектуры Окинава, временно остановило прием и отправление самолетов. Более того, всех находившихся в здании людей эвакуировали на третий этаж на случай цунами.

Ранее стало известно, что почти 41% населения России не хочет узнавать новости.