Землетрясение на Тайване стало мощнейшим за 25 лет

Глава Центрального метеорологического управления острова У Цзяньфу заявил, что землетрясение на Тайване стало самым мощным с 21 сентября 1999 года. Об этом сообщает ТАСС.
«Сегодняшнее землетрясение магнитудой 7,2 стало мощнейшим с 21 сентября 1999 года. Толчки ощущались по всему Тайваню, в том числе в центральной и северной его частях», — следует из сообщения.
Отмечается, что 25 лет назад в тайваньском городе Цзицзи случилось землетрясения магнитудой 7,3. Тогда пострадали свыше 11 тысяч человек.
До этого сообщалось, что Вооруженные силы Тайваня активно участвуют в операциях по спасению после мощного землетрясения на острове. Согласно заявлению ведомства, вторая оперативная зона направила свои войска для предоставления помощи в чрезвычайных ситуациях. Министерство также объявило о создании центра реагирования, который будет следить за обстановкой в режиме реального времени и направлять вооруженные силы для гарантирования безопасности жизни и имущества граждан.
Согласно данным Китайского сейсмологического управления, сильное землетрясение магнитудой 7,7 произошло у побережья уезда Хуалянь на восточной части острова Тайвань. После этого произошло множество афтершоков.
Ранее цунами достигло побережья японских островов Исигаки и Ёнагуни.