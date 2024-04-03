Суд арестовал сотрудника Ростехнадзора после обвала шахты в Приамурье

Заместитель начальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора заключен под стражу до 25 мая по делу о халатности, из-за которой произошел обвал шахты. Об этом сообщает ТАСС.

«Прокуратурой Амурской области поддержано ходатайство органов предварительного расследования об избрании заместителю начальника отдела меры пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая 2024 года», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что в Амурской области по подозрению в нарушении требований безопасности при ведении работ на руднике «Пионер» задержан главный инженер. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ.

Также стало известно, что спасательную операцию на руднике «Пионер» в Амурской области окончательно остановили. Там 18 марта обрушилась порода, и под завалами оказались 13 человек. Завершить поиски горняков решили из-за риска повторного обрушения горной массы и затопления в подземных выработках. За время операции пробурили пять скважин к местам, где могли находиться люди, — подземные выработки оказались затоплены горной массой, глиной, льдом и водой.

Ранее трое горняков попали под обвал шахты в Краснотурьинске.