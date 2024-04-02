В Алма-Ате нашли листовки с призывами к россиянам воевать за Украину

В полиции казахстанского города Алма-Аты начали проверку из-за появления на улицах мегаполиса листовок легиона «Свобода России» (организация запрещена в России), которые обращены к россиянам с призывом воевать за Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Представитель правоохранительного департамента города уточнил, что по данному факту ведется проверка. «Все обстоятельства [произошедшего] устанавливаются», — добавили в пресс-службе.

Telegram-канал издания ORDA сообщал, что листовки были найдены на автобусных остановках в разных районах Алма-Аты.

На бумаге был изображен бело-сине-белый флаг, который считается символом украинского легиона «Свобода России», а также специальные QR-коды, ведущие на сайт и Telegram-канал военного подразделения.

В марте на коллегии ФСБ президент России Владимир Путин назвал проукраинских диверсантов отребьем и пообещал им наказание без срока давности. Так глава государства отреагировал на регулярные нападения на Белгородскую и Курскую области на границах России и Украины.

Легион «Свобода России», по данным «Страна.ua», в прошлом подтверждал участие в операции на границах приграничных российских регионов, заявляя о том, что «будет отбирать у режима нашу землю сантиметр за сантиметром».

Ранее Путин ответил на атаки диверсантов.