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В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор Гусев: в Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

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Shutterstock

На территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Он призвал граждан сохранять спокойствие, следить за оповещениями от правительства области и МЧС России.

Как отметил чиновник, силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся наготове.

Незадолго до этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе сбили украинские беспилотники.

2 апреля украинские беспилотные летательные аппараты атаковали Татарстан. Повреждение получили завод и студенческое общежитие. Пострадали 12 студентов.

Как заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, Украина испытывает очевидные проблемы с боеприпасами, поставок со стороны Запада становится все меньше, поэтому она предпринимает усилия, чтобы максимально использовать дроны.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.

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