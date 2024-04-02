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Полицейские оцепили автобусную остановку в Кургане из-за подозрительного пакета

Автобусную остановку около вокзала в Кургане оцепили из-за пакета с мусором

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Подозрительный пакет обнаружили на автобусной остановке в Кургане, туда были вызваны экстренные службы. Об этом сообщает издание «Область 45» со ссылкой на заявление УМВД по региону.

Сегодня вечером к остановочному пункту «Вокзал» прибыли сотрудники полиции и бригады скорой помощи. Очевидцы утверждают, что силовики оцепили остановку из-за найденного там подозрительного пакета.

В пресс-службе курганской полиции подтвердили эту информацию. После оперативной проверки выяснилось, что на месте был оставлен бесхозный пакет с мусором.

«Провели обследование территории, угроз не обнаружено», — отметили в областном МВД.

Ранее жители Сургута обратились в полицию, перепутав пластмассовую игрушку с гранатой.

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