Полицейские оцепили автобусную остановку в Кургане из-за подозрительного пакета

Подозрительный пакет обнаружили на автобусной остановке в Кургане, туда были вызваны экстренные службы. Об этом сообщает издание «Область 45» со ссылкой на заявление УМВД по региону.

Сегодня вечером к остановочному пункту «Вокзал» прибыли сотрудники полиции и бригады скорой помощи. Очевидцы утверждают, что силовики оцепили остановку из-за найденного там подозрительного пакета.

В пресс-службе курганской полиции подтвердили эту информацию. После оперативной проверки выяснилось, что на месте был оставлен бесхозный пакет с мусором.

«Провели обследование территории, угроз не обнаружено», — отметили в областном МВД.

Ранее жители Сургута обратились в полицию, перепутав пластмассовую игрушку с гранатой.