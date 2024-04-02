Глава Татарстана посетил атакованную дронами Елабугу

Глава Татарстана Рустам Минниханов приехал в Елабугу после того, как утром украинский дрон врезался в общежитие учебного заведения «Алабуга Политех». Об этом сообщает РИА Новости.

«Рустам Минниханов посетил Елабугу. Раис (глава) республики осмотрел поврежденные здания, поговорил со строителями, поручил восстановить жилые помещения в короткие сроки», — говорится в сообщении пресс-служба главы республики.

Также Минниханов встретился со студентами «Алабуга Политеха», поблагодарил их за выдержку и патриотизм и призвал быть более бдительными и осторожными.

2 апреля украинские беспилотные летательные аппараты атаковали Елабугу. Повреждение получили завод и студенческое общежитие. Пострадали 12 студентов.

Место, которое атаковали беспилотники, находится примерно в 1300 километрах от границы с Украиной. Украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров в разговоре с Welt отмечал, что у Киева есть дроны, которые способны преодолеть расстояние более 1000 километров.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.