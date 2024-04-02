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Увеличилось число жертв пожара в жилом доме в Стамбуле

TRT: число погибших при пожаре в жилом доме в Стамбуле выросло до 25 человек

Число жертв пожара в жилом доме в Стамбуле выросло до 25 человек. Об этом сообщает телеканал TRT.

«Число жертв возросло до 25 человек. Продолжается лечение трех человек, получивших серьезные травмы в результате пожара», — сообщили в эфире.

Первоначальная оценка количества погибших — 15 человек. Трагедия произошла в 16-этажном жилом доме в районе Шишли — возгорание произошло на первом этаже дома, где размещался ночной клуб.

На время священного для мусульман месяца Рамадан, клуб был закрыт — известно, что там в это время шел ремонт.

О пожаре и гибели людей президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану сообщил министр внутренних дел Али Ерликая.

До этого на владельцев концертного комплекса «Крокус Сити Холл» подали заявление в Следственный комитет из-за вспыхнувших кресел.

Заявление подали от имени 11 потерпевших, в том числе от Ивана Поморина, главы съемочной группы, которая должна была снимать концерт группы «Пикник».

Ранее спасшего людей в «Крокусе» подростка наградили в Госдуме.

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