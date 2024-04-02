Президент России Владимир Путин заявил о росте числа ДТП в России. Об этом он сказал на коллегии МВД.

По данным президента, в прошлом году на российских дорогах погибли 14,5 тысяч человек.

«К сожалению, у нас наблюдается рост ДТП на 4,5%. И число погибших увеличилось. В прошлом году <...> ранено 166,5 тысяч», — отметил глава государства.

«Коммерсантъ» со ссылкой на данные Госавтоинспекции писал, что в России в 2023 году произошло 132,4 тыс. ДТП, что на 4,5% больше, чем в 2022 году. В авариях в прошлом году погибли 14,5 тыс. человек (+2,3% к 2022 году), ранено 166,5 тыс. (+4,3%).

Владимир Путин 17 января 2024 года на совещании с членами кабмина заявил, что задача Госавтоинспеции состоит в снижении количества ДТП и смертности на дорогах, а не только «ловля».

До этого стало известно, что 3 ноября 2023 года во время встречи Путина с членами Общественной палаты член ОП Александр Холодов предложил не дожидаться 2029 года, когда прекратятся действия нынешних ПДД, и подготовить новые правила, отказавшись от внесения точечных правок.

Ранее в России предложили увеличить штрафы за некачественный ремонт дорог.