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Самолет с 15 пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетной полосы в Красноярском крае

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Прокуратура Красноярского края

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Красавиа» после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

По предварительной информации, инцидент произошел около 15:00 (11:00 мск) в аэропорту Светлогорск в Туруханском районе Красноярского края после посадки самолета авиакомпании «Красавиа», выполнявшего регулярный рейс из Красноярска.

Отмечается, что на борту воздушного судна находились 15 пассажиров, двое из них несовершеннолетние. «Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — заявили в ведомстве.

1 апреля самолет Ан-26, вылетавший из Петропавловска-Камчатского в Магадан, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

29 марта четыре самолета экстренно посадили в аэропорту Екатеринбурга Кольцово. Их экстренную посадку связали с метеоусловиями аэропорта назначения.

11 марта рейс ОмскМосква посадили в Екатеринбурге из-за пассажира с менингитом.

Ранее Запад испугался за свои самолеты из-за России.

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