Увеличилось число пострадавших при атаке дрона в «Алабуге»

До 12 увеличилось число пострадавших при атаке беспилотников в районе особой экономической зоны «Алабуга» в Елабужском районе Татарстана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу.

Отмечается, что все они являются студентами «Алабуга политех».

Об атаке беспилотников стало известно рано утром 2 апреля. В результате нападения, предварительно, пострадали один из заводов и общежитие, очевидцы заявили о двух прилетах.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что при воздушной атаке на Белгород пострадали девять человек. Всего система ПВО сбила 17 воздушных целей на подлете к городу.

До этого Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время обстрела Белгородской области повредили линию электропередачи, из-за чего жители остались без света. Глава региона уточнил, что под обстрел ВСУ попало село Поповка Краснояружского района. Из-за повреждения ЛЭП было нарушено электроснабжение восьми населенных пунктов.

Ранее в Госдуме объяснили участившиеся атаки дронов ВСУ.