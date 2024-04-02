Две трети россиян сочли несправедливой ставку подоходного налога в 13%

Две трети россиян оценивают как несправедливую единую ставку подоходного налога в размере 13% со всех граждан вне зависимости от дохода. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным социологов, с единой ставкой подоходного налога для всех граждан страны вне зависимости от доходов не согласны 67% россиян. Поддерживают плоскую шкалу подоходного налога менее трети наших соотечественников — 27%.

Мнения заметно различаются в зависимости от возраста опрошенных. Тезис о несправедливости единого подоходного налога поддерживают 81% респондентов в возрасте старше 60 лет, в то время как среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет поддержка снижается до 47%.

При ответе на вопрос о размере налогов больше половины опрошенных (53%) согласились с мнением, что налоги могут быть высокими при условии оказания государством поддержки бедным людям в виде возможности получения бесплатного образования, услуг здравоохранения, гарантий безопасности.

Почти половина россиян (46%) готовы платить больше налогов, если они будут уверены в широкой доступности и высоком качестве государственных услуг.

При этом ВЦИОМ отмечает, что тема налогов, по-видимому, остается достаточно трудной для понимания и/или формирования личных взглядов россиян, на что указывает высокий процент затруднившихся с ответом.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 23 марта 2024 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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