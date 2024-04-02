Число пострадавших при атаке беспилотников в Татарстане увеличилось до шести

Число пострадавших в результате атаки беспилотников в городе Елабуга в Татарстане увеличилось до шести, трое из них госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана со ссылкой на министерство здравоохранения республики, передает ТАСС.

Жизни и здоровью раненых ничего не угрожает, отметили в пресс-службе.

«Трое уже отпущены домой после осмотра врачами, еще трое были госпитализированы, сейчас они проходят медицинское обследование», — отметили там и добавили, что после оказания необходимой помощи их отпустят домой.

Рано утром 2 апреля два беспилотника атаковали район особой экономической зоны «Алабуга». В результате атаки, предварительно, пострадали один из заводов и общежитие, очевидцы заявили о двух прилетах. Сообщалось о двух пострадавших.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что при воздушной атаке на Белгород пострадали девять человек. Всего система ПВО сбила 17 воздушных целей на подлете к городу.

Ранее сообщалось, что на Украине разрабатывают дроны дальностью больше 1 тыс. км.