Россиянка оказалась в мусоропроводе после встречи с возлюбленным

Во Всеволожске жители многоэтажки нашли в мусоропроводе покалеченную женщину, пострадавшую затолкал туда возлюбленный. Об этом сообщает «78.ru».

В полицию обратилась жительница города Всеволожск, женщина сообщила, что слышала крики в помещении для хранения мусорных контейнеров во дворе жилого дома по улице Плоткина. Сотрудники полиции обнаружили в мусоропроводе женщину, пострадавшую с многочисленными травмами госпитализировали, ее состояние медики оценивают как тяжелое.

Выяснилось, что в мусоропровод россиянку столкнул бойфренд, мужчину задержали, он уже попадал в поле зрения правоохранителей и был судим за мошенничество. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

29 марта в Хабаровске огласили приговор местному жителю, который угрожая ножом, похитил отвергнувшую его женщину. Мужчина получил семь лет колонии.

Ранее пенсионерка облила полицейского кипятком, чтобы он не забрал сожителя ее дочери.