В Мытищах пятилетний ребенок застрял в скамейке

В Мытищах помощь спасателей потребовалась пятилетней девочке, которая застряла ногой в скамейке, ребенок не мог выбраться из ловушки самостоятельно. Об этом сообщается в Telegram-канале ГКУ МО «Мособлпожспас».

Инцидент произошел во дворах жилых домов в Мытищах, экстренные службы вызвала мать пятилетней девочки. Женщина рассказала, что дочь сидела на скамейке, поджимая ноги, в какой-то момент нога соскользнула в отверстие между сиденьем и спинкой, колено ребенка застряло между досками.

Работники пожарно-спасательной части Мособлпожспаса, прибывшие на вызов, успокоили ребенка, после чего с помощью ручного инструмента разжали доски и освободили ногу девочки, медицинская помощь ей не потребовалась.

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