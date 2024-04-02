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В Мытищах пятилетний ребенок застрял в скамейке

В Подмосковье спасатели освободили застрявшую в скамейке девочку

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Телеграм-канал «ГКУ МО «Мособлпожспас»»

В Мытищах помощь спасателей потребовалась пятилетней девочке, которая застряла ногой в скамейке, ребенок не мог выбраться из ловушки самостоятельно. Об этом сообщается в Telegram-канале ГКУ МО «Мособлпожспас».

Инцидент произошел во дворах жилых домов в Мытищах, экстренные службы вызвала мать пятилетней девочки. Женщина рассказала, что дочь сидела на скамейке, поджимая ноги, в какой-то момент нога соскользнула в отверстие между сиденьем и спинкой, колено ребенка застряло между досками.

Работники пожарно-спасательной части Мособлпожспаса, прибывшие на вызов, успокоили ребенка, после чего с помощью ручного инструмента разжали доски и освободили ногу девочки, медицинская помощь ей не потребовалась.

Накануне в Сочи 18-летний юноша застрял в игровом автомате, он опустил руку в развлекательный аттракцион, чтобы поймать купюры, однако его кисть застряла в проеме между цепями.

Ранее в новосибирском ТЦ маленькую девочку защемил и протащил вверх эскалатор.

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