Российских дачников предупредили о штрафах за борщевик

Дачников могут обложить штрафом до 5 тысяч рублей за борщевик на участке, даже если он растет за забором. Об этом рассказал депутат Госдумы от «Единой России» и соавтор законопроекта о борьбе с борщевиком Алексей Говырин, сообщает РИА Новости.

«За борщевик на участке, причем даже за забором, садоводу грозит штраф до пяти тысяч рублей», — сказал Говырин. По его словам, наказание коснется и владельцев коммерческой недвижимости: для физических лиц штраф составит до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц — до 1 млн.

Говырин подчеркнул, что власти на местах будут контролировать борьбу с опасными растениями.

1 апреля в Госдуме одобрили увеличение штрафов для работодателей, отказавшим в приеме на работу инвалиду.

До этого редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров прокомментировал решение властей увеличить выплаты пассажирам за задержку авиарейсов.

Ранее сообщалось, что Госдума в этом году планирует ввести штрафы за недопуск газовщиков в квартиры и помещения.