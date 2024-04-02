В Днепропетровске произошел взрыв

В городе Днепропетровске на Украине произошел взрыв. Об этом сообщает украинский «24 канал».

В период 2:15-2:26 по мск украинские власти объявили тревогу в Харьковской и Днепропетровской областях, а также на территории контролируемых ими частей Запорожской и Херсонской областей.

До этого армия России второй раз за день ударила по аэродрому в Кривом Роге на Украине.

Перед этим ВС РФ ударили по криворожскому аэропорту Лозоватка, на котором располагались боевые самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.