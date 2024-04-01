ВС России нанесли удар по аэродрому в Днепропетровской области Украины

Вооруженные силы (ВС) России нанесли второй за день удар по аэродрому в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, которым активно пользовались украинские войска. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя пророссийского подполья Сергея Лебедева.

«Взрыв. Район долгинцевского аэродрома», — заявил он.

Перед этим ВС РФ ударили по криворожскому аэропорту Лозоватка, на котором располагались боевые самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Некоторое время назад Российская армия нанесла удар по аэродрому ВСУ в Николаевской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские военные ударили по атаковавшим Севастополь украинским Су-24.