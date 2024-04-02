Машинисту поезда в результате ДТП в Ярославской области назначено амбулаторное лечение

После ДТП с автобусом на переезде в районе станции Берендеево Ярославской области машинист поезда отправлен на амбулаторное лечение. У него диагностированы несильные телесные повреждения, об этом говорится в Telegram-канале регионального управления МВД.

В результате страшного ДТП машинист локомотива получил только телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение, уточнили правоохранители.

В Ярославской области автобус столкнулся со скорым поездом. Как сообщили пассажиры, на железнодорожных путях средство передвижения резко заглохло. При этом машинист поезда подал несколько звуковых сигналов, но не снизил скорость, так как для такого маневра было уже поздно. По словам главы региона Михаила Евраева, причиной произошедшего стали действия пьяного диспетчера.

Также на железной дороге в Красноярском крае произошла авария с участием пассажирского поезда. Он врезался в вагоны грузового состава, которые до этого сошли с рельсов. По предварительной информации, во время инцидента никто не пострадал.

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