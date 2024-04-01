В Симферополе девочка выпала из окна седьмого этажа и выжила

В Симферополе девочка попала в больницу после того, как выпала из окна. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Инцидент произошел на Балаклавской улице. По данным источника, в этот момент мать восьмилетнего ребенка вышла на несколько минут во двор. Школьница хотела понаблюдать за матерью и выглянула в окно.

В результате младший член семьи выпал из окна седьмого этажа. На данный момент девочка находится в больнице, ее состояние оценивают как тяжелое.

На ситуацию обратили внимание правоохранительные органы. Сотрудники прокуратуры региона проводят проверку. Известно, что ранее семья на учете не состояла.

До этого в Калининградской области двухлетняя девочка выпала из машины на ходу. Ребенок оказался под колесами автомобиля и мать, находившаяся за рублем, бросилась спасать пострадавшую. По словам очевидицы произошедшего, девочка серьезных травм не получила.

Ранее в Батайске ребенка госпитализировали после падения с четвертого этажа.