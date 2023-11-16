Маргарита Симоньян назвала причину несчастий Пугачевой

Журналистка Маргарита Симоньян неоднократно высказывала свою точку зрения относительно семейной жизни Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом). Руководитель телеканала RT уверена, что брак с Максимом стал причиной всех нынешних несчастий певицы, пишет KP. RU.

Журналистка считает, что ее муж — иностранный агент, заставил певицу уехать за границу и негативно высказываться о своей родине, окончательно разрушив имидж звезды эстрады в глазах российской публики.

«Что касается последнего официального брака с этим мальчиком, то это был ее собственный выбор. Кто ее заставлял?», — прокомментировала Симоньян в программе «Ч. Т. Д.».

Маргарита призналась, что из всех мужей 74-летней звезды она больше всего ценила певца Сергея Челобанова. Однако до брака с Пугачевой о нем мало кто слышал.

«У нее были и прекрасные мужчины, один из которых мне даже очень нравился в детстве. Вы помните Челобанова. Но здесь трудно сказать, была ли это настоящая любовь или нет, потому что до того момента, как этот человек оказался рядом с Аллой Пугачевой, о нем никто не знал. И после того, как он перестал быть ее партнером, все о нем также сразу забыли», — поделилась журналистка.

Глава RT считает, что возлюбленные певицы, включая Галкина, могли использовать Аллу в своих интересах, манипулируя ее.

«На самом деле, насколько искренне этот человек был рядом с ней? Или все это было для продвижения карьеры? Ну, это типичная судьба всех примадонн, всех императриц, и их искренность всегда вызывает сомнения», — считает Симоньян.

Максим Галкин и Алла Пугачева недавно уехали из Израиля вместе со своими детьми-близнецами Лизой и Гарри. Звездная семья обосновалась на Кипре. В городе Лимасол, на берегу Средиземного моря, знаменитая пара приобрела роскошные апартаменты в самом дорогом жилом комплексе острова - башне «One». Пугачева успела с семьей заехать в Россию на несколько дней. Возвращение на родину было связано исключительно с деловыми вопросами. После их завершения артистка снова отправилась в Европу, выразив свое отношение к россиянам в социальных сетях, называя их рабами и холопами.

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