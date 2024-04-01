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Суд в Москве приговорил к 2,5 годам колонии замглавы столичного МЧС

Суд в Москве приговорил к 2,5 годам колонии замглавы столичного ГУ МЧС Зотова

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Суд в Москве приговорил к 2,5 годам исправительной колонии общего режима замначальника ГУ МЧС — главного инспектора по маломерным судам Москвы Сергея Зотова по делу о взятке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ.

«Приговором суда Зотову назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Также ему назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.

Отмечается, что Зотов виновен как в получении, так и в даче взятки.

В декабре прошлого года начальника управления МЧС РФ по Самарской области генерал-майора Олега Бойко, обвиняемого в получении взятки, заключили под стражу. Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы. Сотрудника ведомства обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. При этом запрос о заключении Бойко под стражу в суд направило следствие.

Ранее мэра Троицка заподозрили в получении взятки в виде беговой дорожки.

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