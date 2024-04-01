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Стали известны подробности задержания десятого фигуранта дела о «Крокусе»

Фигуранта дела о «Крокусе» Юсуфзоду задержали в рамках операции «Нелегал»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Десятого фигуранта дела о теракте в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» Якубджони Юсуфзоду задержали в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела по административному аресту фигуранта.

«В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал», — уточнили в сообщении.

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«Газета.Ru»

В понедельник, 1 апреля, в рамках расследования уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Следственный комитет РФ установил роль еще одного фигуранта — Якубджони Юсуфзоды. Мужчине предъявили обвинение по п. «б» ч.3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

В СК подчеркнули, что обвинение предъявили уже десяти фигурантам. Десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» арестовали за неповиновение полиции.

Ранее Генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла».

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