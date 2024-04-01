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В Госдуме рассмотрят законопроект против фиктивных браков с иностранцами

Госдума 2 апреля рассмотрит проект о борьбе с фиктивными браками мигрантов

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РИА Новости

Депутаты Госдумы рассмотрят в начале апреля в первом чтении законопроект о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в нижней палате парламента.

«Пленарное заседание 2 апреля… О борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в России», — рассказал источник.

До этого иностранцам в России захотели давать разрешение на временное проживание (РВП) в упрощенном порядке лишь после двух лет брака с гражданином РФ. Авторы поправок также предложили аннулировать разрешение на временное проживание и вид на жительство в РФ, если суд отменил усыновление ребенка иностранным гражданином. Также в Госдуме предложили убрать пошлину за заключение брака и увеличить за развод. В пояснительной записке указано, что законопроект не повлияет на доходы бюджетов России как раз из-за увеличения пошлины за расторжение брака.

Ранее стало известно, что количество легальных трудовых мигрантов в России увеличилось.

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