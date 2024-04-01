Политолог объяснил изменение отношения россиян к эмиграции

В России в настоящий момент происходит консолидация общества, люди объединяются и не собираются никуда уезжать, потому что хотят строить свою страну здесь. Таким мнением, комментируя «Газете.Ru» последние данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по поводу нежелания россиян эмигрировать из страны, поделился доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин.

По мнению политолога, в последнее время «образ Запада сильно потускнел».

«В частности, там падает уровень жизни, приезжие не могут реализоваться. Видя это, россияне не хотят покидать свою страну», — добавил эксперт.

Также он констатировал, что уехавшие из России специалисты потеряли рабочие места и освободили места для тех, кто остался.

Павел Данилин считает, что таким образом произошло «оздоровление общества».

«Те, кто хотел уехать, сделали это. Правда, многие возвращаются. По разным данным, около половины покинувших страну Россия уже вернулись обратно», — указал политолог.

Данные ВЦИОМ, свидетельствующие о том, что 93% россиян не хотели бы эмигрировать, эксперт назвал «грандиозным показателем и абсолютным рекордом».

«Это говорит о том, что государственная политика по всем направлениям реализуется правильно. Люди видят возможности для развития и воплощения в жизнь различных проектов», — заключил Данилин.

Ранее ВЦИОМ сообщил (https://www.gazeta.ru/social/news/2024/04/01/22679881.shtml), что доля желающих эмигрировать из России достигла минимума за все время мониторинга с 1991 года.