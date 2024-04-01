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Россиянка проглотила свиное ухо и оказалась в больнице

В Подмосковье врачи спасли пациентку со свиным ухом в кишечнике

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Минздрав Московской области

Медики Луховицкой больницы спасли пожилую жительницу Подмосковья с кишечной непроходимостью, женщина проглотила свиное ухо. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

В приемное отделение Луховицкой больницы обратилась 60-летняя женщина с жалобами на боли в области живота. В ходе обследования врачи обнаружили у нее кишечную непроходимость, состояние пациентки ухудшалось, было принято решение о проведении хирургического вмешательства.

«Во время операции мы обнаружили закупорку участка тонкой кишки плотным образованием. Для его устранения сделали разрез ниже воспаленных участков кишки и удалили комок пищи — фрагмент свиного уха, который женщина проглотила во время еды, не разжевывая», — рассказал врач-хирург Луховицкой больницы Александр Натальский.

Операция длилась более двух часов, пациентку уже выписала на амбулаторное лечение. Женщине придется придерживаться строгой диеты и тщательно пережевывать пищу.

Ранее Новгородские врачи удалили женщине гигантскую опухоль яичника объемом 40 литров.

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