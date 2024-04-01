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Стартовало народное голосование премии «Россия – страна возможностей»

В премии «Россия – страна возможностей» поучаствуют 100 человек

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Shutterstock

В социальной сети «ВКонтакте» с 1 апреля стартовало народное голосование за участников национальной премии «Россия – страна возможностей», сообщает пресс-служба президентской платформы. Голосование продлится до 14 апреля.

Глава «России – страна возможностей», ректор президентской академии Алексей Комиссаров рассказал, что заявки на участие в премии подали более 33 тыс. человек. Он подчеркнул, что было непросто выбрать лучших кандидатов для народного голосования из множества желающих.

«Экспертный совет на протяжении двух месяцев формировал шорт-лист премии. Сегодня мы, наконец, даем старт народному голосованию. Обязательно поддержите своих коллег, знакомых и родных на этом этапе. При финальной экспертной оценке заявки каждый голос будет на счету», – отметил Комиссаров.

Отмечается, что из всех заявок экспертный совет отобрал 100 претендентов из 36 регионов России. Победителями премии станут 13 человек. Их объявят после завершения голосования и экспертной оценки на финальной церемонии награждения.

Премия реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Ее амбассадором стала победитель проекта «Мастера гостеприимства», посол гостеприимства Ростовской области Анна Пивоварова, которая предложила главе государства инициировать премию.

«Инициировать премию «Россия – страна возможностей» меня вдохновили люди-маяки, на свет которых хочется идти, которые дают возможность не потеряться в этом удивительном, но порою сложном мире», — сказала она.

Отмечается, что итоги премии подведут на Международной выставке-форуме «Россия». Победители получат индивидуальный пакет поддержки, медиа-сопровождение, возможность стать амбассадором президентской платформы «Россия – страна возможностей» и выступать спикером или экспертом на крупных федеральных мероприятиях.

Напомним, старт премии был дан 19 декабря 2023 года на выставке-форуме «Россия». Прием заявок завершился 31 января 2024 года. Участниками могли стать жители России старше 18 лет, которые реализуют профессиональный и личный потенциал, вносят вклад в развитие страны и являются примером для других.

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