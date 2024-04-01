Россия потратит более 100 млрд рублей на развитие высокоскоростного интернета

Президент РФ Владимир Путин поручил в 2025-2030 годах выделить 116 млрд рублей на создание российской спутниковой группировки высокоскоростного доступа в интернет. Об этом пишет ТАСС.

«Направить в 2025-2030 годах бюджетные ассигнования федерального бюджета в размере не менее 116 млрд рублей на создание спутниковой группировки для развития высокоскоростного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», — отмечается в списке поручений главы государства по итогам послания Федеральному собранию.

До 15 декабря специалисты должны предоставить лидеру страны доклад с планом реализации инициативы, далее — отчитываться о ходе работ один раз в год.

В ходе своего послания Федеральному собранию Путин заявил, что доступ россиян к высокоскоростному интернету должен быть обеспечен на всей территории страны в пределах текущего десятилетия. Для заданных целей будет кратно расширена спутниковая группировка, на развитие которой правительство направит 116 млрд рублей, сказал тогда лидер страны. Он подчеркнул, что высокоскоростной интернет должен появиться в селах, деревнях, а также вдоль федеральных и региональных автотрасс.

Ранее ученые допустили разрушение атмосферы Земли из-за огромного количества спутников.