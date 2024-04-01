В Кремле объяснили остановку операции спасения на руднике «Пионер»

Президенту России Владимиру Путину доложили о причинах остановки операции по спасению 13 горняков на руднике «Пионер» в Амурской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

«Конечно, президенту докладывали о той работе, которая была проведена, и о причинах, по которым была остановлена эта операция», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

По словам Пескова, спасатели предприняли все возможные меры в связи с обвалом в шахте рудника, однако «ситуация такая, какая есть».

18 марта на руднике «Пионер» произошел обвал горных пород. Во время ЧП под землей находились 13 человек, точное местоположение и судьба которых пока остаются неизвестны.

1 апреля губернатор Амурской области Василий Орлов в своем Telegram-канале сообщил, что специалисты решили прекратить спасательную операцию по вызволению горняков. Он добавил, что семьям шахтеров окажут материальную помощь из резервного фонда правительства Амурской области.

Ранее руководство рудника «Пионер» выразило соболезнования родным и близким горняков.